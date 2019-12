Usa: tribunale ordina ad Fbi di regolare intercettazioni su sicurezza nazionale

- Il tribunale per la Sorveglianza dell'intelligence straniera degli Stati Uniti ha criticato il Federal bureau of investigation (Fbi) per aver ripetutamente presentato domande piene di errori e omissioni per le intercettazioni a Carter Page, ex consigliere della campagna di Trump. Inoltre è stato ordinato al governo di informare la corte su come intende riformare il modo in cui gli investigatori chiedono il permesso per alcuni controlli di sicurezza nazionali. Il tribunale ha definito “inquietante” un recente rapporto dell'ispettore del dipartimento di Giustizia, Michael Horowitz, e ha descritto il comportamento dell'Fbi come “antitetico”. La corte ha ordinato al governo di spiegare all'inizio del prossimo anno quali misure intende adottare per prevenire simili cadute in futuro. L'ordine del tribunale arriva dopo che il rapporto dell'ispettore del dipartimento di Giustizia ha riscontrato gravi mancanze nella gestione da parte dell'Fbi del mandato contro Page. (Was)