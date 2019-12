Usa: Democratici presentano proposta legge contro perforazioni nei terreni pubblici

- I deputati democratici hanno introdotto oggi una proposta di legge sul clima che fermerebbe la produzione di combustibili fossili sui terreni pubblici per almeno un anno. Il disegno di legge della commissione Risorse naturali della Camera impone al dipartimento dell'Interno di raggiungere emissioni di gas serra pari a zero sui terreni pubblici entro il 2040. "L'amministrazione Trump sta distribuendo perforazioni e contratti di locazione di miniere di carbone come caramelle, e questa amministrazione non ha mai pensato agli impatti del cambiamento climatico", ha dichiarato il rappresentante Raul Grijalva, ripreso dal quotidiano “The Hill”. "La nostra proposta di legge riguarda ciò che è giusto per l'intero paese e non solo per le industrie inquinanti", ha aggiunto. Il testo impedirebbe al dipartimento di emettere nuovi contratti di locazione fino a quando non si conformerà agli obiettivi. Il piano aumenterebbe inoltre i canoni pagati dalle compagnie di combustibili fossili che perforano dal 12 per cento al 18 per cento. (Was)