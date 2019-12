Libia: visita Di Maio, Italia riparte con istituzione inviato speciale e promozione missione Ue

- Con l’istituzione di un inviato speciale per la Libia, la promozione di una iniziativa europea l’Italia darà “il massimo supporto affinché la conferenza di Berlino e l’inviato speciale delle Nazioni Unite Ghassan Salamè possano essere posti nelle migliori condizioni per arrivare ad un cessate il fuoco. E’ questo l’impegno che il governo italiano porterà avanti nelle prossime settimane per tentare di risolvere la crisi Libia, secondo quanto annunciato oggi dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, al ritorno dalla sua visita in Libia. Nella missione odierna, la prima da titolare della Farnesina nel paese nordafricano, Di Maio ha avuto con i rappresentanti delle varie parti libiche: il premier del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al Sarraj, il comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar e il presidente del parlamento di Tobruk, Aguila Saleh, e l'omologo Mohamed Taher Siyala. (segue) (Res)