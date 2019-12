Corea del Nord: inviato speciale Usa Biegun a Pechino il 19 e 20 dicembre

- Dopo il suo viaggio a Seul e Tokyo dal 15 al 19 dicembre, l'inviato speciale per la Corea del Nord degli Stati Uniti, Stephen Biegun, si recherà a Pechino dal 19 al 20 dicembre per incontrare i funzionari della Repubblica popolare cinese per discutere della necessità di mantenere l'unità internazionale nei confronti della Corea del Nord. Lo ha reso noto un comunicato stampa del dipartimento di Stato Usa. (Was)