Usa: ex consigliere campagna Trump condannato a 45 giorni di carcere

- Il giudice federale Amy Berman Jackson ha condannato l'ex consigliere della campagna elettorale di Donald Trump, Rick Gates, a scontare una condanna di 45 giorni di carcere e 36 mesi di libertà vigilata. La settimana scorsa i pubblici ministeri federali avevano chiesto a Gates un solo anno di libertà vigilata in cambio del suo ruolo di testimone. Gates, 47 anni, si è dichiarato colpevole nel febbraio 2018 di un'ampia cospirazione finanziaria con Manafort - allo scopo di occultare decine di milioni di dollari legati all'attività di lobbying per l'Ucraina fatta insieme a Paul Manafor t- nonché di un'accusa separata di aver mentito agli investigatori. Nella speranza di una condanna più clemente, Gates accettò di sedersi per più di 500 ore con i pubblici ministeri federali e statali sia prima che dopo aver lanciato ufficialmente Trump e i suoi alleati. (Was)