Canada: Trudeau, Ottawa potrebbe essere l'ultima a ratificare Usmca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada potrebbe essere l'ultimo dei tre paesi nordamericani a ratificare un nuovo accordo commerciale Usmca: lo ha detto ieri, 17 dicembre, il primo ministro Justin Trudeau. Il governo liberale ha dichiarato fin dall'inizio che voleva lavorare in tandem con Washington per approvare formalmente il nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del Nord (Usmca), firmato lo scorso anno. La scorsa settimana gli Stati Uniti, il Messico e il Canada hanno concordato di rivedere i termini dell'accordo in sostituzione del vecchio Nafta del 1994. Il Messico ha già ratificato l'accordo e giovedì la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti esaminerà l'accordo per il voto dell'assemblea. I legislatori canadesi, tuttavia, rientreranno dalla pausa invernale il 27 gennaio e, avendo anche perso la maggioranza alle elezioni di ottobre, dovranno lavorare più da vicino con i partiti di opposizione per far passare la legislazione. "Potremmo - a causa del nostro calendario parlamentare - essere gli ultimi partiti a ratificare, quindi dovremo cercare di raggiungerlo il più rapidamente possibile", ha detto Trudeau.(Res)