Usa: dibattito presidenziale dem si svolgerà dopo accordo sindacato su disputa lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito presidenziale democratico alla Loyola Marymount University di Los Angeles dovrebbe svolgersi come previsto giovedì, 19 dicembre, dopo la soluzione di un contenzioso sul lavoro che rischiava di far saltare il confronto. Il dibattito televisivo rischiava di essere rimandato dopo che, la scorsa settimana, i candidati presidenziali democratici hanno annunciatodi boicottare l'evento perché un sindacato stava programmando uno sciopero proprio la sera dei dibattiti. La controversia era tra Sodexo, un appaltatore di servizi di ristorazione nel campus universitario privato di Westside e Unite Here Local 11, che rappresenta circa 150 impiegati del campus. Il sindacato Unite Here Local 11, che rappresenta i lavoratori del settore alimentare presso la Loyola Marymount University di Los Angeles. Il sindacato ha dichiarato che non promuoverà scioperi dopo aver raggiunto un accordo triennale con Sodexo, la società che li impiega. (Was)