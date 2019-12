Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un elenco dei principali eventi previsti per domani:COMUNELuca Bergamo, vice sindaco con delega alla Crescita culturale, e Maria Vittoria Marini Clarelli Sovrintendente capitolina ai Beni culturali presentano alla stampa la mostra “Aspettando l'imperatore: Monumenti Archeologia e Urbanistica nella Roma di Napoleone 1809-1814”.Museo Napoleonico (ore 11)L'Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia interviene alla Conferenza Stampa di presentazione dell'Atleticom We Run RomeBookstore del Palazzo delle Esposizioni - Via Nazionale 194 (ore 11.30)Assemblea capitolinaCampidoglio (ore 10-20) (segue) (Rer)