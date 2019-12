Difesa: Maiorino (M5s) su export armi, ddl Ferrara bellissimo strumento di concreta difesa diritti umani

- "Oggi è un giorno importante per il Movimento cinque stelle perché finalmente, con l'incardinamento nelle commissioni Esteri e Difesa del Senato, inizia l'iter legislativo del nostro disegno di legge per migliorare la legge 185 del 1990 sull'export di armi all'estero, a prima firma del senatore Gianluca Ferrara. Si tratta di un'iniziativa legislativa importante non solo per il nostro Movimento, ma per il Paese". Lo dichiara in una nota la senatrice Alessandra Maiorino, vicepresidente del gruppo M5s a palazzo Madama e componente della commissione Diritti umani. "Voglio rassicurare tutti i nostri alleati di governo: il ddl Ferrara non ha nessun intento di penalizzare la nostra industria militare, ma solo di garantire il rispetto di una legge che da trent'anni vieta, ma solo sulla carta, la vendita di armi italiane a Paesi in guerra o responsabili di gravi crimini contro l'umanità. Questo disegno di legge - conclude Maiorino - è un bellissimo strumento di concreta difesa dei diritti umani".(Com)