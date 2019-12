Legge Bilancio: Mirabelli (Pd), non aumenta le tasse, le taglia

- "Che la manovra aumenti le tasse è indimostrabile. Questa manovra evita l'aumento dell'Iva e, quindi, delle tasse; taglia le tasse ai lavoratori (il taglio del cuneo fiscale); toglie il super-ticket sulla sanità e quindi taglia le tasse". Lo ha detto il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo a palazzo Madama, intervenendo a La7. "Si è innescata una campagna su due tasse di scopo, la plastic tax e la sugar tax - ha aggiunto il parlamentare - che sono rimaste, ma non sono le entrate su cui si fonda questo bilancio. Sono due tasse che, come in tutta Europa, abbiamo provato a mettere per disincentivare il consumo della plastica e delle bevande che fanno male alla salute, ma la cui entrata in vigore è stata giustamente rimandata. La plastic tax è stata costruita male inizialmente perché rischiava di penalizzare le aziende e i lavoratori. Oggi credo che si sia trovato un buon punto di equilibrio e mi pare che anche i produttori siano d'accordo, perché aiutiamo anche una riconversione della produzione. Nella discussione in Senato - ha concluso Mirabelli - è stato detto da qualcuno che il problema non è che si produce molta plastica ma che la si butta via, però il problema rimane". (Rin)