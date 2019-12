Legge Bilancio: Castelli (M5s), digitalizzazione, innovazione e coraggio possono portare a importanti risultati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'automatizzazione degli incentivi, il viceministro Castelli ha aggiunto: "Confermiamo il carattere automatico delle misure, punto di forza del Piano impresa 4.0. Anticipazione del momento di fruizione: a gennaio dell’anno successivo, attraverso il credito d’imposta". E ancora: "Potenziamento dell’incentivo per acquisto software: è incrementa l’intensità dell’incentivo per l’acquisto di beni immateriali ed eliminato il vincolo di investimento con i beni materiali. Innovazione e green: nuovo credito d’imposta per gli investimenti in innovazione dei processi produttivi e dei prodotti, con una valorizzazione dei processi green ecosostenibili e finalizzati all’economia circolare. Design: introdotto il nuovo credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, per valorizzare ulteriormente le produzioni del nostro made in Italy. Maggiore competitività degli investimenti: più - conclude Castelli - si investe in innovazione sostenibile, ricerca e sviluppo, formazione, più sale l’intensità del credito". (Rin)