Usa: commissione Camera invia Usmca per il voto dell'assemblea

- La commissione Ways and Means della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del Nord (Usmca) aprendo la strada per il voto dell'assemblea entro questa settimana. I legislatori hanno approvato il disegno di legge di attuazione di Usmca con l'appoggio di tutti i membri ad eccezione del deputato democratico Bill Pascrell. L'accordo commerciale potrebbe essere votato giovedì 19 dicembre è quasi certamente verrà approvato con un ampio voto bipartisan dopo che i Democratici hanno raggiunto un accordo con l'amministrazione Trump assicurandosi disposizioni più rigorose in materia di applicazione della legge sul lavoro, salvaguardie ambientali e in materia di prodotti farmaceutici. (segue) (Was)