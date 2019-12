Usa: commissione Camera invia Usmca per il voto dell'assemblea (2)

- L'Usmca è nato in seguito alla rinegoziazione dell'accordo di libero scambio nordamericano (Nafta) ed è stato firmato il 30 novembre 2018. Il nuovo accordo commerciale rivede le regole per l'accesso dei partecipanti ai mercati nazionali dei tre paesi e alcune norme sulla legislazione del lavoro. Rispetto al patto del 1994, il nuovo accordo commerciale si concentra maggiormente sulla regolamentazione ambientale, include ulteriori meccanismi di protezione della proprietà intellettuale e offre ai produttori di latte degli Stati Uniti un maggiore accesso al mercato canadese. (Was)