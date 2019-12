Usa: Trump parteciperà al World Economic Forum di Davos

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parteciperà al World Economic Forum di Davos del 2020 dopo aver saltato l'edizione dello scorso anno. Secondo quanto riferito da “Bloomberg”, Trump sarà presente al 50mo forum annuale, che si terrà dal 21 al 24 gennaio, con oltre 3000 partecipanti, titani dell’industria e leader politici. L'anno scorso Trump non ha preso parte all'evento a causa della chiusura parziale (shutdown) del governo per una disputa sul finanziamento al un muro di confine per proteggere la barriera meridionale degli Stati Uniti. Quest'anno la sostenibilità sarà al centro della conferenza di quest’anno. Trump, che ha negato il cambiamento climatico, ha annullato le normative ambientali e ha iniziato il ritiro del Paese dall’accordo di Parigi sul clima che mira a ridurre le emissioni di gas serra. (Was)