Libia: visita Di Maio, Italia riparte con istituzione inviato speciale e promozione missione Ue (2)

- La principale novità emersa dalla visita in Libia è l’istituzione di un inviato speciale italiano, che come sottolineato dallo stesso Di Maio “avrà il compito di portare avanti tutti quelli che sono i contatti politici e realizzare quegli input che verranno dati da parte del governo”. Altra novità riguarda l’intenzione di organizzare una missione europea, che potrebbe essere guidata dal nuovo Alto rappresentante della politica estera dell’Unione europea, Josep Borrell, per “far sentire la presenza dell’Unione europea” negli sforzi per porre fine alle crisi in un contesto libico sempre più preda di interferenze esterne. “L’Italia è pronta a lavorare per trovare soluzioni diplomatiche alla crisi libica”, ha dichiarato Di Maio, il quale nelle prossime settimane incontrerà nuovamente il generale Haftar a Roma e che avrà colloqui telefonici con le controparti di Stati Uniti, Russia e Turchia (Michael Pompeo, Sergej Lavrov e Mevlut Cavusoglu). “L'escalation in atto preoccupa e deve finire” ha dichiarato il ministro all’aeroporto di Ciampino, precisando che gli incontri avuti oggi in Libia con il premier del governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, a Tripoli, e con il generale Khalifa Haftar, a Bengasi, sono stati “proficui". Il ministro degli Esteri ha inoltre ammesso che l’Italia "ha perso terreno in Libia", ma che è arrivato "il momento in cui deve prendere il suo ruolo naturale". Di Maio ha anche annunciato che verrà presto istituito un "inviato speciale" italiano per la Libia per poter avere un rapporto di alto livello politico continuo e intenso con tutte le parti. (Res)