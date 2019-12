Credito: Bankitalia su prestito a Tercas, "interamente rimborsato nel novembre del 2013"

- Con riferimento ad alcune ricostruzioni riportate oggi da organi di stampa, Bankitalia precisa in un comunicato che "èconsuetudine che al termine di un’ispezione, specie in caso di banche rilevanti, i vertici della Vigilanza della Banca d’Italia siano presenti alla riunione di lettura agli organi aziendali della banca le conclusioni del rapporto ispettivo. In merito a un prestito della Banca d’Italia a Tercas - precisa il comunicato - si precisa che esso era stato concesso a titolo di liquidità di emergenza (Ela - emergency liquidity assistance) il 20 dicembre 2012. Questo tipo di finanziamento è di competenza delle Banche centrali nazionali, ma è sottoposto a valutazioni del Consiglio direttivo della Bce. Il prestito Ela è sempre assistito da adeguate garanzie (nel caso specifico principalmente titoli di Stato, obbligazioni bancarie garantite dallo Stato e Abs. L’Ela a Tercas, scesa a 480 milioni di euro (dai 660 iniziali) fu interamente rimborsata il 5 novembre 2013, contestualmente all’erogazione di un finanziamento da Bpb a Tercas per lo stesso importo; i titoli precedentemente a garanzia dell’Ela vennero trasferiti al nuovo creditore, a garanzia del suddetto finanziamento", conclude il comunicato di Bankitalia. (Com)