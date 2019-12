Auto: fusione Fca-Psa, via libera dalla Francia, accordo a un passo

- E' a un passo l'accordo per la fusione tra Fca e Psa. Oggi, da Parigi, è arrivato il via libera all'operazione da parte del consiglio di sorveglianza del gruppo automobilistico francese, che ha detto sì al Memorandum of understanding per le nozze con Fiat-Chrysler. A stretto giro è attesa una riunione del consiglio d'amministrazione del gruppo italo-statunitense. Dopo il nulla osta di Fca, si metterà nero su bianco l’intesa che farà partire il processo di fusione tra i due gruppi: l’annuncio ufficiale è atteso per domani mattina, mercoledì 18 dicembre. Da capire come si muoverà il socio cinese Dongfeng, l’unico tra gli azionisti a non avere un vincolo di lock up, che potrebbe vendere una quota della partecipazione in Psa (oggi è al 12 per cento). (Rpi)