Ambiente: Sala, se abbattiamo Co2 e non cambiamo modello sociale è partita persa

- "Se corriamo dietro alla Co2 e non cambiamo il nostro modello sociale sarà una partita persa". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo alla Commissione speciale sull'ambiente in corso nell'aula consiliare di Palazzo Marino. Nel corso del suo intervento il sindaco, rivolgendosi alle associazioni ambientaliste e ai ragazzi del Friday's for future presenti in aula, ha sottolineato la necessità di rivedere l'efficienza energetica delle case, per le quali Sala ha poi sottolineato che vorrebbe "il supporto del governo" aggiungendo "sono meravigliato che questo non sia mai nelle agende di un governo", ma anche un collegamento tra visione ambientalista e giustizia sociale. "Abbiamo accettato un modello di sviluppo che viene da lontano e che non è sostenibile - ha proseguito il sindaco - questo modello intensivo di sviluppo che è passato sopra alla misura dello sfruttamento di ambiente e persone non è realistico. Io credo che a Milano possa nascere, anche nel lungo termine, un modello diverso tra produzione, lavoro, ambiente ed equità sociale che tenga conto di quello che è Milano" ha chiarito il sindaco ricordando che la città si trova in una pianura con poco vento e strade strette di impatto medioevale". Sala ha poi evidenziato che l'ambizione di ridurre la Co2 è corretta, ma non è sufficiente. "L'area B non è stata una passeggiata di primavera politicamente ma io la rivendico, va benissimo e andremo avanti - ha detto Sala - ma rischia, se non la implementi bene, di penalizzare chi non ha i soldi per cambiare l'auto, quindi la filosofia deve essere quella di cercare di associare i divieti alle alternative, i divieti da soli non sono sufficienti, corroborati da alternative diventano più sostenibili". "Le Olimpiadi - ha sottolineato il sindaco - devono essere l'occasione per poter intensificare l'impronta ambientale su cui vogliamo costruire il nostro futuro". (Rem)