Credito: Conte, mai sentito i vertici Bp Bari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho mai sentito i vertici della Banca popolare di Bari". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte, ospite a "diMartedì", in onda questa sera su La7, in merito ad indiscrezioni su un audio con un colloquio tra il presidente e l'amministratore delegato dell'istituto di credito pugliese in cui sarebbe stato citato il governo. (Rin)