Editoria: Martella (Pd), proporrò in Milleproroghe norma per rapido e efficace risanamento Inpgi

- "Ho proposto, dopo aver informato i ministri competenti, di inserire, nell’ambito del decreto legge 'proroga termini' di fine anno, una norma orientata a rendere più rapido ed efficace il processo di risanamento dell’Inpgi". E' quanto afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, Andrea Martella, del Partito democratico. "A questo fine - aggiunge l'esponente del governo in una nota - la norma proposta prevede un riallineamento dei termini della procedura già stabilita, a legislazione vigente, finalizzato ad anticipare al 30 giugno 2020 il termine per la trasmissione delle verifiche tecniche ai ministeri vigilanti con sospensione dell'eventuale commissariamento". (Com)