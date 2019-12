Legge Bilancio: Castelli (M5s), digitalizzazione, innovazione e coraggio possono portare a importanti risultati

- "Oggi ho partecipato alla presentazione di 2025, Piano nazionale innovazione. Un grande lavoro di squadra che stiamo facendo con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, e con tutto il governo. Negli ultimi 14 mesi abbiamo fatto un lavoro immane, con il Team per la trasformazione digitale guidato da Luca Attias, che ha messo le basi per la rivoluzione che completeremo entro il prossimo quinquennio". Lo afferma su Facebook il viceministro all’Economia ed alle Finanze, Laura Castelli, del Movimento cinque stelle. "Tecnologia, digitalizzazione, innovazione, insieme ad una grande dose di coraggio, vanno di pari passo. E possono portare a importanti risultati in tutti i settori - aggiunge l'esponente dell'esecutivo -. Dalla legge di Bilancio, ad esempio, arrivano otto buone notizie per il programma Industria 4.0, che confermiamo e innoviamo per definire una nuova strategia che porta alla trasformazione digitale e all’innovazione e sostenibilità. Diamo maggiore stabilità alle misure programmate in ottica pluriennale, al fine di garantire alle imprese una programmazione di medio/lungo periodo. Ampliamo la platea attraverso la razionalizzazione dello strumento di accesso agli incentivi". (segue) (Rin)