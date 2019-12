Libia: Di Maio, pronti a lavorare per soluzioni diplomatiche, presto inviato speciale italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è pronta a lavorare per trovare soluzioni diplomatiche alla crisi libica. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti al suo ritorno dalla missione in Libia. “L'escalation in atto preoccupa e deve finire” ha dichiarato il ministro all’aeroporto di Ciampino, precisando che gli incontri avuti oggi in Libia con il premier del governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, a Tripoli, e con il generale Khalifa Haftar, a Bengasi, sono stati “proficui". “Con Sarraj ci sentiremo o stasera o domani per aggiornarci sull’esito della missione”, ha aggiunto Di Maio che ha anche confermato che “nelle prossime settimane il generale Khalifa Haftar sarà a Roma”. Il ministro degli Esteri ha inoltre ammesso che l’Italia "ha perso terreno in Libia", ma che è arrivato "il momento in cui deve prendere il suo ruolo naturale". Di Maio ha anche annunciato che verrà presto istituito un "inviato speciale" italiano per la Libia per poter avere un rapporto di alto livello politico continuo e intenso con tutte le parti. (Res)