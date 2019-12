Rifiuti Roma: Ama, in linee guida piano industriale investimenti per 410 mln

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Amministratore Unico di Ama S.p.A. Stefano Zaghis ha confermato le Linee Guida del nuovo Piano Industriale 2020 - 2024 con investimenti pari a circa 410 milioni di euro su attrezzature funzionali alla raccolta, flotta e impianti. Il tutto nel rispetto del quadro normativo vigente, dovendo prendere atto del Piano Regionale di gestione dei rifiuti approvato dalla Giunta regionale del Lazio il 5 dicembre 2019. Le Linee Guida del nuovo Piano Industriale di Ama S.p.A. sono perfettamente in linea con la strategia europea lanciata recentemente dalla Commissione Europea con il green new deal, sostenuto anche a livello nazionale, teso a stimolare l’uso efficiente delle risorse, grazie al passaggio a un’economia circolare e pulita. I pilastri del documento strategico pluriennale elaborato da Ama S.p.A. sono la sostenibilità, la coerenza, la fattibilità e la concretezza che rendano possibile lo sviluppo di un sistema di gestione integrato per la chiusura del ciclo dei rifiuti in modalità “make or buy”". Lo comunica Ama S.p.A. in una nota. (segue) (Com)