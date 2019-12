Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEConferenza Stampa di presentazione della Mostra "Germanico e la discendenza di Augusto" con Eugenio La Rocca, professore ordinario di archeologia e storia greca e romana e Claudio Strinati, storico dell'arte, già Soprintendente per il Polo museale romano e Direttore Scientifico della Fondazione Sorgente Group.Spazio espositivo Tritone della Fondazione Sorgente Group, via del Tritone 132 (ore 10.30)Presentazione del volume di Michel Martone sul tema dell'emergenzaretributiva “Da Rousseau alla piattaforma Rousseau”.La Sapienza, sala delle lauree edificio di Scienze politiche, Piazzale Aldo Moro 5 (ore 15)La Fanfara della Polizia di Stato eseguirà per la cittadinanza un concerto di Natale come augurio, attraverso marce e composizioni tradizionali natalizie, rivolto alle persone presenti e, idealmente, a tutti coloro che si muoveranno in occasione delle festività.Stazione ferroviaria di Roma Termini (ore 17)Mercoledì 18 dicembre in occasione, si terrà un Incontro al Parco archeologico del Colosseo nellamonumentale Curia Iulia nel Foro Romano in occasione della Giornata Internazionale delMigrante.Curia Iulia, Fori imperiali (16.30) (Rer)