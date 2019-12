Libia: Di Maio, verrà istituito inviato speciale italiano per avere rapporto continuo

- L’Italia ha perso terreno in Libia ma è il momento in cui deve prendere il suo ruolo naturale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando oggi ai giornalisti al suo arrivo dalla missione in Libia. Il ministro ha dichiarato che verrà presto istituito un inviato speciale italiano per la Libia per poter avere un rapporto di alto livello politico continuo e intenso con tutte le parti libiche. Il ministro ha sottolineato sarà un inviato speciale del governo italiano che risponderà al ministero degli Esteri, precisando che nei prossimi giorni ne verrà rivelato il nome. L'inviato avrà il compito di portare avanti tutti quelli che sono i contatti politici e realizzare quegli imput che verranno dati da parte del governo.(Sic)