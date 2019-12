Usa: Camera approva finanziamento Stato federale

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato oggi, 17 dicembre, il finanziamento dello Stato federale da 1,4 mila miliardi di dollari per evitare la chiusura del governo (shutdown). Il finanziamento, suddiviso in due pacchetti, comprende 12 provvedimenti di spesa necessarie per coprire l'anno fiscale 2020, iniziato il 1° ottobre 2019, e aumenta le spese di circa 50 miliardi di dollari rispetto allo scorso anno fiscale. I due pacchetti sono passati con un'ampia maggioranza, 297-120 e 280-138. Sarà necessaria l'approvazione del Senato, seguita dalla firma del presidente Donald Trump, per sostituire l'ultima misura provvisoria che scadrà venerdì e mantenere il governo in funzione fino al 1° ottobre 2020. La legislazione, elaborata tra i principali legislatori e l'amministrazione Trump, nega al presidentetutti i 5 miliardi di dollari richiesti per costruire il muro lungo il confine, mantenendo il finanziamento statico a 1,37 miliardi di dollari. La portavoce della Casa Bianca, Kellyanne Conway, ha dichiarato che Trump dovrebbe comunque firmare il budget questa settimana. L'ufficio Bilancio del Congresso prevede che il governo degli Stati Uniti avrà un deficit di bilancio di 960 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2019 e un disavanzo annuale medio di 1,2 mila miliardi di dollari nel corso degli anni tra 2020 e 2029. (Was)