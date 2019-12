Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, mercoledì 18 dicembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 11- Circolo dei Lettori, via Bogino 8: l'assessore Sacco interviene alla conferenza stampa di Montagne per tutti.Ore 11.30 - via Palazzo di Città 9/13: l'assessore Schellino e il presidente del Consiglio comunale Sicari partecipano all'inaugurazione della sede del Disability Manager della Città di Torino.Ore 14 - Palazzo civico, sala Rossa:Consiglio comunaleOre 17 - Palazzo civico , sala Rossa: Convegno "Ada Sibille Beraud, Maria Tettamanzi Cesaro, Anna Maria Viziale. Donne democristiane al governo della Città dal 1951 al 1980". Organizzato dall'Associazione Consiglieri emeriti del Comune di Torino.Ore 18.30 - Terrazza Giolitti, via Giolitti 26/a: l'assessore Sacco partecipa alla cerimonia di premiazione dell'imprenditore Silvio Cattaneo all'interno dell'evento I love Christmas.Ore 19 - casa del Quartiere di Barriera di Milano, Bagni Pubblici via Agliè 9: l'assessore Giusta porta un saluto alla festa per i 20 anni della cooperativa Liberitutti. (segue) (Rpi)