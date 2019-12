Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- .REGIONEGiuntaOre 9, Novara, via Bovio 6, l'assessore Marnati visita il Polo IbisOre 9.30, Alessandria, Castello, Sala Affresco del chiostro, chiesa di Santa Maria di Castello, l'assessore Poggio partecipa all'assemblea soci di AlexalaOre 9.30 e 14.30, Torino, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, Consiglio RegionaleOre 13, Torino, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, il presidente Cirio partecipa alla conferenza stampa della Fondazione Respira Libero Onlus per il progetto legato al reparto di Pneumologia pediatrica dell'Ospedale Infantile Regina MargheritaOre 13.30 , Torino, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, Giunta regionaleOre 15, Torino, Istituto dei sordi, l’assessore Caucino partecipa all'iniziativa "Winter party"Ore 15, Cafasse (TO), il presidente Cirio con il consigliere Marrone effettua un sopralluogo alla scuola danneggiata dal maltempo nel 2018Ore 16.30, Avigliana (TO) Sede Parco, il vicepresidente Carosso incontra la Comunità delle Aree protette delle Alpi Cozie per il rinnovo del presidenteOre 19, Avigliana (TO), corso Laghi 296, Ristorante Lago Grande, l'assessore Tronzano partecipa all'incontro "I distretti per valorizzare l'eccellenza piemontese". (segue) (Rpi)