Infrastrutture: Terna e consorzio Interconnector Energy Italia firmano accordi per parte privata linea elettrica con Montenegro

- In data odierna il Gruppo Terna ha concluso la cessione dell'intero capitale della società Monita Interconnector s.r.l. a Interconnector Energy Italia s.c.p.a. - consorzio che raggruppa le imprese private cosiddette energivore (consumatori industriali principalmente nei settori dell'acciaio, della carta e della chimica) - e sottoscritto con quest'ultimo gli accordi per la realizzazione e l'esercizio della parte privata del progetto di interconnessione elettrica in corrente continua tra Italia e Montenegro. Lo riferisce un comunicato stampa di Terna. La società Monita Interconnector s.r.l., interamente controllata dal Gruppo Terna, è stata costituita il 13 aprile 2015 su mandato degli assegnatari selezionati ai sensi della Legge 99/2009 che disciplina gli interconnector elettrici ed è titolare ai sensi di apposito decreto emesso dal ministero dello Sviluppo Economico, per l'elettrodotto Italia-Montenegro, del diritto di esenzione all'accesso a terze parti (Tpa) per una capacità di trasmissione di 200 MW e per un periodo di 10 anni a partire dalla data di esercizio commerciale della linea. (segue) (Com)