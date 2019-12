Infrastrutture: Terna e consorzio Interconnector Energy Italia firmano accordi per parte privata linea elettrica con Montenegro (2)

- Il valore dell'operazione per Monita Interconnector s.r.l. ammonta a 240 milioni di euro, corrispondenti al mandato di costruzione (Epc) dovuto a Terna per le attività necessarie alla realizzazione dell'opera che sarà esercita da Terna per tutto il periodo di esenzione. L'interconnessione Italia-Montenegro consiste in un collegamento elettrico tra le stazioni di Cepagatti (Pescara) e Kotor (in Montenegro) per una lunghezza complessiva di 445 chilometri, di cui 423 chilometri di cavo sottomarino e i restanti 22 chilometri in cavo interrato. Il primo polo da 600 MW è stato completato nel corso del 2019 come previsto dal Piano di sviluppo della rete di Terna approvato dall'Arera. (Com)