Governo: Conte, a gennaio cronoprogramma e ci sarà spending review

- "Se in 100 giorni abbiamo trovato 23 miliardi, in un anno intero quanti ne troveremo? In 100 giorni non si può fare una seria spending review, a gennaio ci sarà un confronto con le forze politiche per affrontare e preparare un cronoprogramma che conterrà anche la spending review". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il programma di La 7 "Di Martedì".(Rer)