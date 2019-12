Governo: Conte, io europeista critico difendo interessi nazionali, ma con il confronto

- "Credo di avere dimostrato di saper ottenere risultati: per due volte ho evitato la procedura d'infrazione". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte parlando al programma "Di Martedì" su La7. "In Europa vado e mi siedo al tavolo e studio i dossier cercando di difendere gli interessi nazionali fino all'osso. Il mio - ha detto Conte - è un europeismo critico, non fideistico, che difende gli interessi nazionali, ma nel confronto duro, serrato e costruttivo. Chi, invece, preferisce non presentarsi alle riunioni e non studiare i dossier faccia pure, ma il paese va alla deriva", ha aggiunto Conte. (Rer)