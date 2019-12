Regionali: Conte, in Emilia-Romagna non voterei centrodestra

- "In Emilia-Romagna non voterei centrodestra". Lo ha detto, a proposito delle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio, il premier Giuseppe Conte, ospite a "diMartedì", su La7. "E' un appuntamento elettorale di cui non trascuro affatto l’importanza", ha continuato il capo dell'esecutivo. (Rin)