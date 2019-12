Roma: Vigili del fuoco salvano una donna caduta nel Tevere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Segue) Alcuni testimoni sono stati ascoltati presso gli uffici del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale in via della Greca in merito al salvataggio nel Tevere della ragazza di 21 anni all'altezza di ponte Palatino. Sono in corso indagini per capire se si sia trattato di un caso di tentato suicidio o se qualcuno possa averla spinta nel fiume. La giovane è stata trasportata in codice rosso a causa del forte shock termico all'ospedale Fatebenefratelli. (Rer)