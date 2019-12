Tpl: Bussolati (Pd) a Terzi, i tagli li fa la Regione non il Governo

- Il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati risponde in una nota alle dichiarazioni dell'assessore regionale Claudia Terzi in merito all'erogazione da parte del Governo dell'ultima tranche 2019 del contributo per il trasporto pubblico alle Regioni: "Non c'è alcun allarme per il trasferimento delle risorse del trasporto pubblico alle Regioni: l'ultima tranche del 2019 sarà erogata a breve, anche perché le risorse sono già previste. All'assessore Terzi ricordiamo che con questo Governo le risorse per il trasporto pubblico sono state garantite per intero, non come avvenne con il governo precedente a trazione leghista, che congelò 300 milioni di euro per quasi un anno mettendo seriamente a rischio la continuazione del servizio. Peraltro, se vogliamo vedere un taglio reale, basta guardare a cosa fa la Regione che ha tolto 3,5 milioni alla sola agenzia del trasporto pubblico di Milano." (com)