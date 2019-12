Ambiente: Legambiente a Sala, vogliamo Milano in prima linea contro cambiamenti climatici

- In occasione della Commissione Clima del Comune di Milano nella quale sono state presentate le misure che l'amministrazione cittadina metterà in atto in campo ambientale nell'ambito del piano "Aria-Clima", Legambiente Lombardia ha consegnato al sindaco Giuseppe Sala una lettera con i desideri per il 2020, chiedendo una città sempre più protagonista del contrasto dei cambiamenti climatici, con interventi coraggiosi e una visione strategica di lungo periodo che guardi all'efficienza energetica. Nel testo della lettere si legge "Milano, lo sappiamo, è già nella direzione giusta: dalla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, alle zone B e C di limitazione del traffico automobilistico, al sistema di sharing mobility che si posiziona tra i migliori al mondo, all’illuminazione pubblica a led, al trasporto pubblico elettrico, al sostegno alla riqualificazione energetica degli edifici, tanti sono i passi che insieme abbiamo mosso verso unacittà green. Ma la strada è ancora all’inizio e Milano non può prescindere dal porsi degli obiettivi ben più ambiziosi, e non può evitare di confrontarsi con le più efficienti realtà urbane europee dove le biciclette hanno conquistato le strade, lo spazio pubblico è spazio verde, l’energia non si spreca e la sua produzione è da fonte rinnovabile". Tra le richieste dell'associazione si leggono "pannelli fotovoltaici su tutti gli edifici pubblici, una gestione efficiente del calore che ne prevenga dispersioni e sprechi negli edifici pubblici: mai più di 20°C in inverno e mai meno di 26°C in estate, uno stop a parcheggio libero e selvaggio: decementifichiamo i parcheggi, trasformiamoli in aree verdi e in percorsi per la mobilità attiva e il TPL" oltre a un aumento e una nuova progettazione "delle corsie ciclabili e un aumento delle aree pedonali ed estendiamo le “zone 30”".(com)