Governo: Conte, su cannabis iniziativa parlamentare

- "E' una iniziativa parlamentare, non del governo, non rientra tra i punti programmatici. Non è la legalizzazione di una droga. La cannabis viene prodotta da 12 mila agricoltori. Era una misura che teneva conto di questo tessuto produttivo". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte, ospite a "diMartedì", su La7. (Rin)