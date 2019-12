Credito: Conte su Bp Bari, non vogliamo nazionalizzare banche, con management saremo inflessibili

- "Il nostro progetto non è nazionalizzare banche, non è nazionalizzare imprese. Dobbiamo fare di necessità virtù". Lo ha detto, in merito alla vicenda della Banca popolare di Bari, il premier Giuseppe Conte, ospite a "diMartedì", in onda questa sera su La7. "Il management ha sbagliato, su questo saremo inflessibili", ha concluso il presidente del Consiglio. (Rin)