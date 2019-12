Legge Bilancio: Conte, bonus fino a 2 mila euro con acquisti digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la legge di Bilancio "abbiamo tre miliardi dalla lotta all'evasione che destineremo come superbonus nelle tasche dei cittadini. Stiamo facendo gli ultimi calcoli: credo che arriveremo a far trovare nei conti correnti - vi arriverà a casa - sino a 2 mila euro sulla base degli acquisti che si accumuleranno, non solo con la carta di credito. Offriremo un ampio ventaglio di pagamenti digitalizzati, anche a zero euro, vedrete". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte, ospite a "diMartedì", in onda questa sera su La7. (Rin)