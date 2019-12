Libia-Italia: Di Maio, pronti a lavorare per trovare soluzioni diplomatiche crisi

- L’Italia è pronta a lavorare per trovare soluzioni diplomatiche alla crisi libica. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando oggi ai giornalisti al suo arrivo dalla missione in Libia. “L'escalation in atto preoccupa e deve finire” ha dichiarato il ministro, precisando che gli incontri di oggi con il premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, a Tripoli, e con il generale Khalifa Haftar a Bengasi, sono stati “proficui". “Con Sarraj ci sentiremo o stasera o domani per aggiornarci sull’esito della missione”, ha aggiunto. (Sic)