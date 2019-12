Serbia-Slovenia: incontro tra premier Brnabic e Sarec, focus su allargamento Ue e cooperazione economica

- La situazione di stallo nell'allargamento Ue è "improduttiva" e non contribuisce alla stabilità della regione balcanica: la Slovenia è impegnata a proseguire questo processo nel rispetto dello Stato di diritto. Lo ha dichiarato il premier sloveno Marjan Sarec nella conferenza stampa congiunta a Novi Sad con l'omologa serba Ana Brnabic, al termine della quinta riunione intergovernativa tra Lubiana e Belgrado. "Deve esserci un approccio pro-attivo da parte dell'Ue. Siamo convinti che l'intera regione sia Europa e che non ci siano altre alternative. Vogliamo l'allargamento nel rispetto dello stato di diritto", ha detto Sarec assicurando sostegno alla Serbia. Brnabic ha affermato che la Slovenia è uno dei maggiori investitori in Serbia, con il capitale sloveno che supera la cifra di 1,1 miliardi di euro. (segue) (Lus)