Serbia-Slovenia: incontro tra premier Brnabic e Sarec, focus su allargamento Ue e cooperazione economica (2)

- "Vi è una continua crescita degli investimenti anche dalla Serbia in Slovenia, e stiamo concordando un piano d'azione per approcciare in maniera congiunta nei mercati terzi", ha affermato Brnabic. La premier serba ha inoltre esternato apprezzamento per l'iniziativa della mini Schengen. La riunione intergovernativa odierna, secondo la premier, è diventato ormai un "incontro tradizionale, che rafforza la cooperazione in tutti i campi e su tutti i progetti comuni". Secondo quanto annunciato, Serbia e Slovenia hanno siglato un protocollo di cooperazione tra la polizia dei due paesi per una migliore gestione dei flussi migratori nell'area. (Lus)