Trasporto aereo: compagnia tedesca Condor colloca a riposo 170 dipendenti

- Impegnata nella ristrutturazione resa necessaria dal piano di salvataggio del governo federale per evitare l'insolvenza, la compagnia aerea tedesca Condor ha deciso di collocare a riposo 170 dipendenti sui 750 impiegati presso l'amministrazione centrale dell'azienda a Francoforte sul Meno. È quanto reso noto oggi dalla stessa Condor, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Secondo la compagnia aerea, i tagli al personale potrebbero avvenire “in maniera socialmente accettabile e senza licenziamenti”. A provocare il rischio di insolvenza per Condor è stato il fallimento dichiarato il 23 settembre scorso dall'operatore turistico britannico Thomas Cook, che controllava il vettore aereo tedesco. Il governo federale ha reagito disponendo per Condor un prestito ponte di 380 milioni di euro della durata di sei mesi da parte della banca statale tedesca Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw). L'obiettivo è far guadagnare tempo a Condor nella ricerca di un investitore. L'intervento pubblico a favore di Condor è stato approvato dalla Commissione europea il 14 ottobre scorso. (Geb)