Frosinone: uomo accoltellato per debito di droga, tre fermati per tentato omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Frosinone hanno sottoposto a fermo tre persone con l'accusa di di tentato omicidio. Si tratta di Alessio Di Silvio, 31 anni, della ventenne Noemi Del Nobile di Francesca Di Silvio, 22 anni. Sarebbero stati loro ieri notte ad accoltellare più volte alla schiena Bruno Pinchera, un uomo di 36 anni, ora ricoverato in prognosi riservata al policlinico Umberto I di Roma. Secondo le indagine condotte dai militari l'accoltellamento sarebbe stato l'epilogo violento di una lite iniziata per un debito di droga non saldato dalla vittima. Alessio Di Silvio e Noemi Del Nobile su disposizione del pm che cura le indagini sono stati portati nel carcere di Cassino, mentre per Francesca Di Silvio sono scattati gli arresti domiciliari. (Rer)