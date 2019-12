Torino: Fondazione per l'architettura, Alessandra Siviero nuova presidente

- Si è tenuta oggi la prima seduta del nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione per l’architettura di Torino. Nel corso della riunione sono state individuate le figure che copriranno le principali cariche: Alessandra Siviero sarà la presidente e Giulia Tosetto la vicepresidente. È la prima volta che una donna ricopre la carica di presidente. Il Consiglio dell’Ordine ha deciso di dare un segnale di cambiamento, individuando per la composizione del Consiglio di Fondazione figure provenienti da ambiti professionali differenti, soggetti di alto profilo culturale, manageriale ed imprenditoriale che possano dare avvio a un nuovo corso nella gestione della Fondazione. 5 membri provenienti dalla società civile che si affiancheranno a 6 componenti del Consiglio dell’Ordine attuale. Resta in carica il direttore della Fondazione Eleonora Gerbotto. (segue) (Rpi)