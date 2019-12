Pa: Dadone, Pubblica amministrazione esce da torre d'avorio e si apre ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Pa esce dalla sua torre d’avorio e via via si apre sempre più ai cittadini, alle loro esperienze, idee e opinioni. Il coinvolgimento passa da vari canali: già nei giorni scorsi abbiamo presentato la piattaforma ParteciPa, ma, come promesso, nel frattempo abbiamo finalmente messo a punto anche le Linee guida sulla partecipazione alla valutazione delle performance". Lo afferma su Facebook il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone. "In pratica - continua l'esponente del governo - ecco le indicazioni che tutti gli enti potranno seguire per darsi un metodo utile a rilevare e a tenere conto del livello di soddisfazione di cittadini e imprese. La società civile, tuttavia, dovrà essere coinvolta pure in sede di costruzione dei servizi, di programmazione e definizione degli obiettivi. Togliamo così autoreferenzialità ai giudizi sulle performance della Pa. E aumentiamo ulteriormente il livello di accountability e trasparenza degli uffici pubblici, delle loro scelte e dei loro comportamenti rispetto a determinati traguardi, nella consapevolezza che il tema di una valutazione terza e oggettiva è decisivo per il miglioramento delle pubbliche amministrazioni. Non a caso, oltre al nodo della partecipazione - conclude Dadone - stiamo lavorando a una riforma complessiva della valutazione delle performance". (Rin)