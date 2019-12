Lavoro: Giannini (Lega), su Conad chiedere chiarezza non basta, Zingaretti sempre immobile di fronte a lavoratori

- "Chiedere semplicemente chiarezza come fatto oggi dall'assessorato al Lavoro della Regione Lazio in merito alla vicenda Conad e alla relativa acquisizione della catena Auchan, non basta. Questa Regione, per via di Zingaretti e della sua giunta, non è mai andata incontro alle esigenze dei lavoratori precari o a rischio licenziamento". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. "A quando un tavolo 'serio' fatto di proposte e di soluzioni? - aggiunge Giannini -. Se il governo Pd-5 stelle sta affossando l'Italia e le famiglie italiane attraverso zero tutele per i lavoratori come dimostra la vicenda Ilva, altrettanto sta facendo questa Regione con il comparto Sanità, con gli addetti delle Multiservizi di Roma Capitale, con la vicenda Alitalia e, in ultimo, con 'l'affaire' Conad. Liberiamo - conclude Giannini - al più presto la nazione e la Regione Lazio da questo tremendo incubo per tutti e si vada al più presto a libere elezioni".(Com)