Milano: De Corato, complimenti a Polizia Locale, denunce di scarico rifiuti illeciti anche grazie a fototrappole

- L'assessore regionale a Sicurezza, Immigrazione e alla Polizia locale, Riccardo De Corato, in una nota si congratula "con la Polizia locale di Milano per i grandi risultati delle attività di controllo e di contrasto di scarichi illeciti sul territorio: anche grazie all'utilizzo delle fototrappole, in soli 5 mesi sono state effettuate 15 denunce ed elevate 34 sanzioni amministrative per più di 74mila euro". "Abbiamo sempre creduto nell'utilità delle fototrappole, tanto da averle inserite nel bando che, con 2,6 milioni di euro, finanzierà l'acquisto di strumentazioni e auto per le Polizie locali. Partecipando al bando, che rimarrà aperto fino al prossimo 31 gennaio, i Comuni lombardi avranno la possibilità di dare nuove strumentazioni ai poliziotti locali, per supportarli in una sempre più efficace azione di controllo del territorio", ricorda nella nota De Corato. (com)