Bosnia: Amendola, prospettiva integrazione Ue e relazioni regionali per maggiore stabilità

- La prospettiva dell'integrazione europea dei Balcani occidentali e un rafforzamento delle relazioni tra i paesi della regione possono aiutare a raggiungere una stabilità maggiore anche in Bosnia Erzegovina. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, in un'intervista con la stampa italiana nel corso della sua visita a Belgrado. "La Bosnia ha delle fragilità evidenti, delle divisioni. Siamo vicini all'anniversario di Dayton e sappiamo che c'è ancora molta strada da fare. Quello che noi sosteniamo è che due fattori possono aiutare la stabilizzazione della Bosnia, innanzitutto la prospettiva dell'integrazione europea della regione. Il secondo elemento è anche in questo processo di allargamento ci sia un rafforzamento delle relazioni tra paesi. Noi vediamo di buon occhio il cosiddetto Mini Schengen tra Serbia, Albania e Macedonia del Nord sperando che altri paesi partecipino, perché nel processo di allargamento già iniziare ad abbattere distanze e diffidenze fra i paesi dei Balcani aiuta", ha detto Amendola. (Seb)