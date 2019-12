Sanità: La Mura (M5S), definire i livelli essenziali di prestazione prima di ogni riforma

- "Il Parlamento vuole che si definiscano i livelli essenziali di prestazione prima di qualsiasi riforma”. Lo ha spiegato la senatrice Virginia La Mura in commissione Questioni Regionali”. La Mura ha continuato: Con le commissioni coinvolte, noi parlamentari del M5S abbiamo prodotto un dossier con emendamenti alla bozza di legge sull'autonomia differenziata presentata nel vertice di maggioranza di ieri sera dal ministro Boccia”. Quindi ha aggiunto: “Priorità assoluta deve essere l'individuazione e l'attuazione dei Livelli Essenziali di Prestazione, degli obiettivi di servizio e dei fabbisogni standard che si ritengono una condizione imprescindibile prima di procedere all'entrata in vigore della legge quadro e alla stipula di qualsiasi intesa con le regioni. Bene ha fatto, quindi, Luigi Di Maio che nel corso della riunione ha chiesto di prendere tempo per approfondire le diverse questioni sollevate proprio dai gruppi parlamentari”. (Ren)